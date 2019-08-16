С начала года из Петербурга депортировали более тысячи нелегалов

С начала года из Петербурга депортировали более тысячи нелегалов
Только за летние месяцы в Северной столице поймали 487 нелегалов. Фото: vk.com/news_fssprus_ru

Практически ежедневно судебные приставы Петербурга отправляют из Пулково нелегальных мигрантов.

С начала текущего года петербургские судебные приставы отправили домой 1075 иностранных граждан, которые нарушили правила въезда на территорию России. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Санкт-Петербургу.

Только за летние месяцы в Северной столице поймали 487 нелегалов.

Согласно статистике, чаще всего российское законодательство нарушают граждане Узбекистана и Таджикистана — 60 и 20% от общего числа депортированных соответственно.

Миграционный режим также нарушают граждане ближнего зарубежья, Индии, Нигерии, Камеруна, Египта, Алжира. Всех пойманных привлекли к административной ответственности, они не смогут вернуться в Россию в течение пяти лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ленинградец прописал на своей даче 44 нелегала. Пенсионера из Ломоносовского района Ленобласти осудят за то, что он незаконно регистрировал на своей даче нелегалов.

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