Ленинградец прописал на своей даче 44 нелегала

Ленинградец прописал на своей даче 44 нелегала
Фото: pixabay.com

В Ломоносовском районе Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении мужчины, поставившего на учет в СНТ иностранных граждан.

Прокуратура Ломоносовского района проверила факт фиктивной постановки на учет иностранцев по месту пребывания в РФ. Об этом сообщили в прокуратуре Ленобласти.

Установлено, что в период с апреля по июнь текущего года мужчина 1958 года рождения нелегальным образом прописывал на территории СНТ «Красногорское» 44 иностранца. Он вносил ложные сведения в бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан, после чего отправлял документы в Отдел по Петродворцовому району по Петербургу и Ленобласти Управления по вопросам миграции ГУ МВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ»

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что супружеская пара ответит перед судом за организацию нелегальной миграции.

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