Супружеская пара ответит перед судом за организацию нелегальной миграции

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО, завершено уголовное дело в отношении граждан, которые незаконно ставили прибывших из других государств людей на миграционный учет.

Семеро участников группы организовали незаконное пребывание около 10 тысяч иностранных граждан на территории России.

Супружеская пара с января 2016 года по февраль 2018 в Петербурге создала организованную группу. Пара принимала женщин в возрасте от 25 до 56 лет, нуждающихся в быстром заработке. Организация изготавливала липовые миграционные документы, а за свою работу брала от 300 рублей до 22 тыс. рублей. Ежедневная выручка организации составляла около 200 тыс. рублей.

У мошенников также была договоренность с медицинским центром о прохождении у них в учреждении медицинских обследований.

Одного из руководителей мошеннической организации заключат под арест, а его супруга будет находиться под домашним арестом.

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