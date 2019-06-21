Мигранты делали самогон в промзоне на Салова

Из цеха забрали свыше 25 тысяч л жидкости. Фото: прокуратура Петербурга

Из цеха забрали свыше 25 тысяч л жидкости. Фото: прокуратура Петербурга

Произведенный алкоголь маскировали под водку известных марок.

Сотрудники прокуратуры нашли в промзоне во Фрунзенском районе Петербурга цех по производству контрафактного алкоголя, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 21 июня.

Помещение в промзоне на Салова занимали гости из стран ближнего зарубежья. В ангаре производили алкоголь, который маскировали под водку известных марок типа “Царская охота”, “Белая береза”, “Добрый медведь”, ”Финская” и другие. Всего из цеха забрали свыше 25 тысяч л самогона.

Алкоголь отправили на экспертизу. Прокуратура отправила данные по проверке в следственные органы Петербурга. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Кроме этого миграционные карты задержанных проверят на подлинность.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что из магазина на Обуховской Обороны забрали 62 вида алкоголя.