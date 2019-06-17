Из магазина на проспекте Обуховской Обороны изъято 62 вида алкоголя

Прокуратура установила, что хозяин магазина «Продукты 25 часов» уже привлекался к административной ответственности за нелегальную торговлю алкоголем.
Прокуратура Невского района выяснила, что в магазине «Продукты 25 часов», который расположен на проспекте Обуховской Обороны в Невском районе Северной столицы, реализуется алкогольная продукция при отсутствии необходимой лицензии, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.
Сотрудниками правоохранительных органов было изъято 62 вида алкоголя в общем количестве в 209 штук. В отношении хозяина магазина, который является индивидуальным предпринимателем, возбуждено дело об административном правонарушении. Дело предано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Также в отношении ИП возбуждено уголовное дело в связи с неоднократным нарушением законодательства.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что проводник поезда пытался незаконно провезти алкоголь.