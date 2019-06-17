Проводник поезда пытался незаконно провезти алкоголь

Всего нашли 27 пластиковых канистр, общий объем которых составил 135 литров. Фото: УТ МВД по СЗФО

Всего нашли 27 пластиковых канистр, общий объем которых составил 135 литров. Фото: УТ МВД по СЗФО

Контрафактный алкоголь нашли у проводника поезда, следующему по маршруту «Санкт-Петербург — Москва».

Во время оперативно-профилактической проверки поезда сотрудниками транспортной полиции, была найдена контрафактная алкогольная продукция. Злоумышленник вез её с целью дальнейшей реализации, но совершить преступное деяние он так и не успел — полицейские задержали его на месте с поличным.

Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу сообщает, что спиртосодержащую продукцию обнаружили в пассажирских купе под сидениями и туалете вагона. Всего нашли 27 пластиковых канистр, общий объем которых составил 135 литров.

В настоящий момент алкоголь отправили на экспертизу для выявления в нем вредных веществ.

Против преступника возбуждено административное дело по признакам административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.17.2 КоАП РФ «Незаконное перемещение физическим лицом алкогольной продукции».

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что из магазина на Шлиссельбургском изъяли 370 литров алкогольного конфиската.