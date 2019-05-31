Из магазина на Шлиссельбургском изъяли 370 литров алкогольного конфиската

Алкоголь - есть, лицензии - нет. Фото: Прокуратура СПб

Алкоголь - есть, лицензии - нет. Фото: Прокуратура СПб

В Петербурге при проверке магазина «Продукты» на Шлиссельбургском проспекте был установлен факт незаконной продажи алкоголя.

Сотрудники прокуратуры Невского района Северной столицы нагрянули с проверкой в местные «Продукты». Выяснилось, что владелец осуществлял незаконный оборот алкогольной продукции.

Прокуроры установили, в данном магазине индивидуальный предприниматель уже не в первый раз продает спиртосодержащие напитки, не имея при этом соответствующей лицензии. Выяснилось, что владелец «Продуктов» уже нес наказание за незаконную продажу алко. Прокуратура дала задание полицейским изъять из незаконной точки продаж 377 бутылок 39 наименований алкогольной продукции общим объемом более 170 литров.

По данному факту в отношении неугомонного бизнесмена-нарушителя возбуждено уголовное дело, его уже отправили в Невский районный суд Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге депутаты предлагают выдавать бесплатные лекарства пациентам после инсульта.