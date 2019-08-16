Авито подсчитали изменение цен на жилье в мегаполисах

Недвижимость в крупных городах России дорожает.

Цена за квадратный метр жилья (как на первичном, так и на вторичном рынках) выросла на 5,9% и составляет 58,8 тысяч рублей. Анализ провел сервис объявлений «Авито Недвижимость», специалисты исследовали перемены жилищного рынка в 23 крупнейших городах России, как сообщает РБК.

Больше всего подорожало жилье в 15 из 23 выбранных городов. Больше всего в Казани (14,3%), Санкт-Петербурге (11,3) и Тюмени (11%). Чуть менее интенсивный, но все же сильный рост произошел в Новосибирске (9,9%) и Иркутске (9,7%). Самы незаметные изменения произошли в Челябинске (2,8%), Ростове-на-Дону (3,0%) и Волгограде (3,7%).

Как и всегда первое место занимают цены на недвижимость в Москве. Столичная стоимость квадратного метра в среднем поднялась до 206,3 тысяч рублей – это 7,4%.

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