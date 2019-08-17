“Зенит” выйдет против “Ахмата” в лазурной форме

“Зенит” выйдет против “Ахмата” в лазурной форме
"Ахмат" стоит на 10-ой строчке Чемпионата. Фото: "Зенит"

Матч начнется в 19 часов на “Газпром арене” Санкт-Петербурга.

“Зенит” примет в Санкт-Петербурге команду из Грозного. Сине-бело-голубые встретятся с “Ахматом” в шестом туре Чемпионата России.

Хозяева поля наденут лазурную форму форму на игру. “Зенит” после пяти игр стоит на первом месте в РПЛ, а “Ахмат” занимает 10-ую строчку. Тем не менее, матч может стать непростым: петербуржцы временно остались без Дриусси, нападающий получил травму и сейчас восстанавливается. Участие новичка Малкома остается под вопросом. О составе “Зенита” GazetaSPb сообщит отдельно.

На предстоящий матч, который начнется на “Газпром-арене” в 19 часов 17 августа все еще продают билеты. Их стоимость составляет от 300 до 1300 рублей.

Ранее GazetaSPb сообщила, что молодежки “Зенита” и “Ахмата” уже сыграли: команда Санкт-Петербурга одержала верх со счетом 2:0.

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