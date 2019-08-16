«Зенит» победил «Ахмат» в молодежном первенстве России

&#171;Зенит&#187; победил &#171;Ахмат&#187; в молодежном первенстве России
Матч завершился со счетом 2:0. Фото: Pixabay

Матч завершился со счетом 2:0.

Игра состоялась сегодня, 16 августа, в Санкт-Петербурге. Матч прошел в рамках шестого тура молодежного первенства России. На поле встретились «Зенит» и «Ахмат».

Счет открыл нападающий Никита Симдянкин, который успешно атаковал ворота противника в начале второго тайма. Через какое-то время гол также забил полузащитник «Зенита» Вадим Симутенков.

Напоминаем, что в эту пятницу также играли «Тамбов» и «Краснодар» – игра завершилась со счетом 2:0 в пользу первой команды.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» предлагает «Витессу» 3 млн евро за трансфер Караваева. Также стоит отметить, что защитник нидерландского «Витесса» является воспитанником московского клуба ЦСКА. В «Витесс» он перешел из «Спарты» за полтора миллиона евро в прошлом году. Игрок прокомментировал слухи о его возможном переходе в «Зенит». Он рассказал, что не исключает переход в другой клуб.

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