«Зенит» предлагает «Витессу» 3 млн евро за трансфер Караваева

Петербургский ФК «Зенит» заинтересован в покупке защитника нидерландского «Витесса» Вячеслава Караваева.

По информации СМИ, сине-бело-голубые готовы предложить за 24-летнего футболиста сумму более чем три миллиона евро. Об этом пишет издание Omroep Gelderland.

Также стоит отметить, что защитник нидерландского «Витесса» является воспитанником московского клуба ЦСКА. В «Витесс» он перешел из «Спарты» за полтора миллиона евро в прошлом году. Игрок прокомментировал слухи о его возможном переходе в «Зенит». Он рассказал, что не исключает переход в другой клуб.

«Никогда не говори никогда. Сейчас я не могу говорить на эту тему. На данный момент я ни с кем не контактировал. Полностью сконцентрирован на текущем сезоне. Вполне могу и дальше выступать за «Витесс», — заявил Караваев.

В прошлом сезоне футболист принял участие в 45 матчах. На его счету один забитый мяч и восемь результативных передач.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гендиректор «Зенита» прокомментировал продление контракта с Дзюбой.