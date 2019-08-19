Пенсионерам могут упростить получение финской визы

Генеральный консул Финляндии в Петербурге поделилась планами и возможными будущими изменения в получении визы.

Анне Ламилла, генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге, рассказала, что правительство Финляндии видит обеспокоенность россиян по поводу ужесточения правил по получению финской визы. Особенно волнует граждан России вопрос о пенсионерах, которые не имеют «жирных» банковских счетов и попросту не смогут получить визу.

По словам консула, Финляндия серьезно задумалась об упрощении процедуры для пенсионеров. И сейчас в центре внимания то, как именно это сделать. Также Анне отметила, что в принятии решения страна посоветуется с другими государствами и примет оптимальное решение.

Так, российские пенсионеры смогут предоставлять, к примеру, определенные документы из пенсионного фонда, чтобы показать требуемую минимальную финансовую состоятельность. Главным останется способность купить билеты в обе стороны и прокормить себя в Финляндии в период путешествия.

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