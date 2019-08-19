Статья о неуважении к власти впервые применена в Петербурге

Все обвиненные по этой статье будут выплачивать денежный штраф. Фото: Pixabay

Все обвиненные по этой статье будут выплачивать денежный штраф. Фото: Pixabay

Для одной из активисток пикет у Гостиного двора 17 августа не прошел бесследно.

Мария Кожеватова задержана, следствие рассматривает применение к ней санкций по статье о неуважении к власти. Эта статья появилась совсем недавно, а в северной столице применяется впервые.

Обвинение выдвинуто по факту одиночного пикета с плакатом, на котором были надписи с упоминанием президента РФ Владимира Путина.

Против женщины возбудили административное дело 19 августа, задержана она была 17 августа вечером в день массовых пикетов в Санкт-Петербурге. Сейчас проводится административное расследование, по итогам которого будет составлен протокол.

Напомним, что согласно данной статье, нарушитель должен выплатить штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

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