Трамп на своем выступлении по ошибке оскорбил сторонника

Молодого человека по просьбе президента вывели из аудитории вместе с оппозиционерами.

На недавнем выступлении Дональда Трампа в Манчестере, штат Нью-Мехико группа оппозиционеров чуть не сорвала речь президента. Тогда он обратился к охране с требованием вывести дебоширов, что и произошло.

Однако во время выполнения охраной указаний Дональд Трамп обратился к одному из мужчин в толпе со словами «Эй, ты, тебе нужно сбросить пару кило. Иди домой тренироваться», — и добавил, обращаясь к аудитории: «У этого парня проблемы посерьезнее, чем у меня. У него проблемы серьезнее, чем у нас всех. А теперь он пойдет домой и его мама скажет ему: «Что за чертовщину ты натворил?!». После чего мужчину удалили из зала, как сообщает USA Today.

Мужчина оказался сторонником действующего президента Соединенных Штатов, он пришел на встречу в футболке с надписью «Трамп 2020». Позже на вопросы репортеров он ответил, что все равно любит своего президента, и он, Трамп, лучшее, что случалось с этой Америкой.

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