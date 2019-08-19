Стали известны детали контракта Кругового с “Зенитом”

Пока что защитник не выходил на поле в новом сезоне из-за травмы. Фото: скриншот VK

Пока что защитник не выходил на поле в новом сезоне из-за травмы. Фото: скриншот VK

Защитник перейдет к чемпионам России за 2 млн евро, но останется на Урале до зимы.

Защитник “Уфы” Даниил Круговой якобы прошел медосмотр в клубе Санкт-Петербурга “Зенит”. Футболист перейдет к чемпионам России за 2 млн евро.

Трансфер почти состоялся, сообщает “Бизнес Онлайн” 19 августа. По данным издания, 21-летний спортсмен все равно отправится играть в Башкортостан на правах аренды до зимы. “Уфе” пообещали процент от продажи Кругового в другую команду и еще полмиллиона, если Круговой задержится в “Зените” на оговоренное число матчей.

В социальных сетях распространили фотографии Кругового в футболке “Зенита”, но быстро выяснилось, что фотографии уже исполнился год. Тем не менее, гендиректор “Уфы” Шамиль Газизов заявил РИА “Новости”, что уже вечером станет понятно, перейдет ли защитник в “Зенит” или нет.

“Уфа” — следующий противник “Зенита” в Чемпионате России, петербуржцы отправятся на Урал и выйдут на поле 24 августа. Пока что защитник не выходил на поле в новом сезоне из-за травмы.

Ранее GazetaSPb посчитала, сколько матчей могут пропустить Малком и Дриусси.