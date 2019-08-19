Сколько матчей “Зенита” могут пропустить Малком и Дриусси

При неудачных раскладах нападающие не успеют к началу “Лиги Чемпионов”.

Нападающие “Зенита” Малком и Себастьян Дриусси травмированы: “Зенит” сообщил об этом накануне матча с “Ахматом” в субботу 17 августа. Игра закончилась с нулями на табло, хотя сине-бело-голубые провели почти весь матч в большинстве.

Позже стало известно, что Дриусси потребуется 4 недели на восстановление. Малком, который перешел в “Зенит” 2 августа и вышел на поле в двух матчах, не сможет выйти на поле еще 6 месяцев.

Предположим, Дриусси восстановится к середине сентября, а Малком — к октябрю. Судя по расписанию “Зенита”, команде Санкт-Петербурга предстоит играть с Уфой 24 августа, со “Спартаком” 1 сентября, с “Арсеналом” 13-15 сентября, с “Рубином” 20-22 сентября и “Локомотивом”, серебряным призером прошлого Чемпионата, 27-29 сентября. Не стоит забывать, что в сентябре для “Зенита” начинается Лига Чемпионов — жеребьевку проведут 29 августа. При этом едва ли Дриусси и Малком смогут показать свою лучшую физическую форму сразу после возвращения.

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