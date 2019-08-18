Дзюбу хотят дисквалифицировать за слова о позорном судействе

Артем Дзюба. Фото: Twitter РПЛ
Игрок назвал судейство "позорным". Фото: Twitter РПЛ

Футболисту грозит наказание –запрет играть на протяжении четырех игр.

Об этом стало известно сегодня, 18 августа. Намерением поделился глава комитета по этике РФС Семен Андреев в разговоре с порталом championat.com. Дело в том, что Артем Дзюба грубо высказался о судействе во время матча «Зенита» с «Ахматом». Он заявил, что оно «позорное», а также выразил недовольство уровнем профессионализма судей.

Не в восторге остался не только «сине-бело-голубой», но также представили обоих команд и даже главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Они отметили, что судья не засчитал гол, один из футболистов был ни за что удален с поля, а также не было вовремя назначено пенальти в ворота. Матч завершился со счетом 0:0.

Из-за резкого высказывания Дзюбу могут дисквалифицировать от двух до четырех матчей. Все зависит от руководства РПЛ.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Миллер прокомментировал судейство в матче «Зенит» — «Ахмат».

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