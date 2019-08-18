Миллер прокомментировал судейство в матче «Зенит» — «Ахмат»

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Алексей Миллер и Александр Беглов (слева). Фото: fc-zenit.ru

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сравнил судейство матча между «Зенитом» и «Ахматом» с недавним подвигом летчиков, посадивших самолет посреди поля в Подмосковье.

Алексей Миллер высказался о спорном судействе в матче шестого тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат», во время которого судья Алексей Матюнин не засчитал два забитых мяча в ворота «Ахмата», а также не постаивл пенальти.

«Есть поле и есть поле. Кукурузное – не судейское. Одни – асы, другие – нет», – сказал Миллер.

О матче также высказалась фигуристка из Петербурга Елизавета Туктамышева, которая не смогла пройти мимо и прокомментировала ситуацию в своем Twitter-аккаунте, где выразила свое мнение об уровне судьи. Она предложила Матюнину уйти и судить матчи с «Тосно», «Динамо СПб» и «Амкаром».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Зенит” сыграл с “Ахматом” вничью дома в большинстве. Футбольный клуб Санкт-Петербурга “Зенит” не смог одержать верх над гостями из Грозного в субботу 17 августа. Встреча сине-бело-голубых и “Ахмата” закончилась с нулями на табло.

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