“Зенит” сыграл с “Ахматом” вничью дома в большинстве

Сине-бело-голубые дважды поражали ворота соперника, но оба мяча не засчитали.

Футбольный клуб Санкт-Петербурга “Зенит” не смог одержать верх над гостями из Грозного в субботу 17 августа. Встреча сине-бело-голубых и “Ахмата” закончилась с нулями на табло.

“Ахмат” провел почти всю игру вдесятером — на 7-ой минуте судья удалил капитана Уциева. За фол против Ерохина. “Зенит” дважды забивал, но ни один из мячей не засчитали. Сначала Азмун завершил атаку Ерохина как раз на 7-ой минуте, а затем Ригони на 51-ой минуте поразил ворота из положения “вне игры”.

“Зенит” на некоторое время вернет себе лидерство в таблице РПЛ, получив одно очко. Однако если “Ростов” сумеет завтра победить “Уфу”, то встанет на первое место. Стоит учитывать, что “Зенит” на время лишился сильных игроков Дриусси и Малкома — сроки их восстановления после травмы оценили в 3-4 недели.

Ранее GazetaSPb сообщила, что первый тайм матча в Санкт-Петербурге оказался жестким.