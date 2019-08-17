“Зенит” и “Ахмат” бьют друг друга, но не забивают

Чеченцы играют в меньшинстве с 7-ой минуты матча в Петербурге.

Первый тайм “Зенита” и “Ахмата” не отметился голами, зато каждая команда получила по одной желтой карточке, а гостям-чеченцам предстоит играть в меньшинстве до конца матча.

Сердар Азмун мог открыть счет на 7-ой минуте матча — он забил гол после фола со стороны “Ахмата”, но судья предпочел выдать красную карточку защитнику Ризвану Уциеву, который нарушил правила в отношении Ерохина. Петербургский полузащитник выходил с вратарем один на один.

Позже албанец Бернард Бериша позволил себе грубость в отношении Ракицкого, которому потребовалось помощь врачей. Ему вручили “горчичник” на 14-ой минуте. На 24-ой минуте Смольников получил желтую карточку за нарушение.

После 45 минут основного времени и двух добавленных минут счет не открыт. “Зенит” создает больше опасных моментов, но не смог реализовать ни один.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” начал матч на втором месте в РПЛ.