“Зенит” начал матч с “Ахматом” уже на втором месте РПЛ

Пока что счет на табло - 0:0. Фото: pixabay.com

Пока что счет на табло - 0:0. Фото: pixabay.com

Клуб Санкт-Петербурга ведет первый тайм в большинстве

Петербургский “Зенит” начал матч с “Ахматом” на “Газпром арене” в 19 часов в субботу. Пока что счет на табло — 0:0.

Сегодня утром “Зенит” лидировал в таблице Чемпионата России, но сейчас он переместился на вторую строчку в таблице — “Краснодар” уже успел обыграть “Тамбов” сегодня днем со счетом 0:2 и взять лидерство. У южан 13 очков, но больше забитых мячей, чем у петербуржцев — 10 против 9. При этом сейчас у них на одну игру больше.

“Зенит” уже играет в большинстве — на 7-ой минуте у гостей поля удалили за Уциева за нарушение правил.

Свой шестой тур уже успели отыграть “Оренбург” и “Сочи” со счетом 1:1, а также “Крылья Советов” и “Урал” — 3:1.

Ранее GazetaSPb сообщила состав “Зенита” на матч с чеченцами. Клубу Петербурга не смогут помочь Дриусси и Малком.