Ригони и Ерохин выйдут за “Зенит” против “Ахмата”

Ригони и Ерохин выйдут за “Зенит” против “Ахмата”
"Ахмат" стоит на 10-ой строчке Чемпионата. Фото: "Зенит"

Сутормин остался на скамейке запасных, а Дриусси и Малком травмированы.

“Зенит” объявил состав на матч с “Ахматом”. Тренерский штаб петербургского клуба бросает в бой вместо Себастьяна Дриусси и Малкома Эмилиано Ригони и Александра Ерохина.

Голкипером на матч в Петербурге назначен привычный Лунев. Ворота защитят Сантос, Иванович, Ракицкий и Смольников. Линию полузащиты составят Барриос, Оздоев и вышеупомянутые Ригони с Ерохиным. Интересно, что Алексей Сутормин, который до этого попадал в стартовый состав, начнет матч на скамейке запасных.

Линию нападения составят Азмун и Дзюба. На скамейке запасных расположились Мак, Кузяев, который уже поправился после травмы, Жирков, Мусаев. Маммана, который пока, как сообщила GazetaSPb ранее, не поедет в Италию, тоже остался в запасе на матч.

Крыша “Газпром-арены” сообщила в собственном аккаунте в Twitter, что будет открыта — суббота в Санкт-Петербурга выдалась безоблачной. Матч начнется в 19:00 в субботу 17 августа.

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