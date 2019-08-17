Семак заблокировал трансфер Мамманы из “Зенита” в “Сассуоло”

Петербургский клуб был готов отдать аргентинца в аренду с правом выкупа за 10 млн евро.

Сергей Семак попросил руководство “Зенита” отложить трансфер Эмануэля Мамманы в Италию. Главный тренер петербургского клуба хочет сохранить защитника для Лиги Чемпионов.

Маммана должен был перейти в “Сассуоло” на правах аренды — “Зенит” получил бы за него 1 млн евро и еще 10 млн, если бы итальянский клуб захотел получить все права на аргентинца, сообщает TyC Sports 17 августа.

Аргентинец играет за “Зенит” с 2017 года, но последние матчи не попадает в стартовый состав. В новом сезоне он вышел на поле всего в одной игре на 18 минут. “Зенит” пытается сократить число легионеров в составе после прихода в новом сезоне бразильцев Сантоса и Малкома.

Сейчас идет квалификационный этап “Лиги Чемпионов”. “Зенит” не участвует в нем, так как занял первое место в Чемпионате России. Групповой этап намечен на сентябрь, жеребьевка пройдет 29 августа.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Зенит” может отдать Мамману в аренду.