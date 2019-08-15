“Зенит” может отдать в аренду защитника Мамману для Италии

“Зенит” может отдать в аренду защитника Мамману для Италии
Сейчас футболисту 23 года. Фото: "Зенит"

Аргентинец пока лишь один раз вышел на поле в новом футбольном сезоне.

Эммануэль Маммана может покинуть Петербург и переехать в Италию. Футбольный клуб “Зенит” и “Сассуоло” обсуждают возможность передачи защитника в аренду.

Итальянский клуб предлагает петербуржцам 1 млн евро с возможностью выкупить игрока за 10 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport 15 августа. Сам 23-летний аргентинец пока что думает над предложением.

Маммана пока что только один раз вышел на поле за “Зенит” и провел на нем 18 минут. В прошлом сезоне его выпускали в 11 матчах. Аргентинец пришел в “Зенит” в 2017 году из французского “Олимпик Лиона” и играет за свою сборную.

“Зенит” сейчас ищет способы сократить число иностранных игроков в составе — приход в петербургский клуб бразильцев Дугласа Сантоса и Малкома может обернуться превышением лимита “легионеров”.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Малком может и не выйти в следующем матче против “Ахмата”

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“Зенит” может отдать в аренду защитника Мамману для Италии
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