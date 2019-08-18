Туктамышева негативно высказалась о судействе матча «Зенит» — «Ахмат»

Фигуристка из Петербурга Елизавета Туктамышева раскритиковала судейство матча «Зенит» — «Ахмат», прошедшего в рамках 6-го тура РПЛ.

Скандал по поводу судейства Матюнина разгорелся после вчерашнего матча «Зенит» — «Ахмат» в рамках шестого тура РПЛ. Во время игры судьи не засчитали два мяча, забитых в ворота «Ахмата», при этом игрок гостей Ризван Уциев получил красную карточку.

Елизавета Туктамышева не смогла пройти мимо и прокомментировала ситуацию в своем Twitter-аккаунте, где выразила свое мнение об уровне судьи.

«Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча Зенит — Ахмат ещё никто не добрался», — пишет Туктамышева в соцсети.

Кроме того, она предложила Матюнину уйти и судить матчи с «Тосно», «Динамо СПб» и «Амкаром».

«Предлагаю чтобы отныне он судил только матчи с участием Тосно, Динамо СПб и Амкара», — добавила фигуристка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Семак: судейство в матче с «Ахматом» не понравилось абсолютно.