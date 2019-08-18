Туктамышева негативно высказалась о судействе матча «Зенит» — «Ахмат»

Туктамышева негативно высказалась о судействе матча &#171;Зенит&#187; &#8212; &#171;Ахмат&#187;
Елизавета Туктамышева. Фото: @liza_tuktik/ Instagram

Фигуристка из Петербурга Елизавета Туктамышева раскритиковала судейство матча «Зенит» — «Ахмат», прошедшего в рамках 6-го тура РПЛ.

Скандал по поводу судейства Матюнина разгорелся после вчерашнего матча «Зенит» — «Ахмат» в рамках шестого тура РПЛ. Во время игры судьи не засчитали два мяча, забитых в ворота «Ахмата», при этом игрок гостей Ризван Уциев получил красную карточку.

Елизавета Туктамышева не смогла пройти мимо и прокомментировала ситуацию в своем Twitter-аккаунте, где выразила свое мнение об уровне судьи.

«Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча Зенит — Ахмат ещё никто не добрался», — пишет Туктамышева в соцсети.

Кроме того, она предложила Матюнину уйти и судить матчи с «Тосно», «Динамо СПб» и «Амкаром».

«Предлагаю чтобы отныне он судил только матчи с участием Тосно, Динамо СПб и Амкара», — добавила фигуристка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Семак: судейство в матче с «Ахматом» не понравилось абсолютно.

ахмат елизавета туктамышева зенит матюнин новости спб судейство футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Не взлетел: «Люди Икс: Тёмный феникс» стал самым провальным ...
Туктамышева негативно высказалась о судействе матча «Зенит» ...
Водитель BMW напал с ножом на пешехода на Петроградке
На трассе «Кола» произошло смертельное ДТП
На улицах Гонконга проходят многотысячные протесты
Мужчина выстрелил в голову женщине, сделавшей ему замечание
Ульяновский подросток убил всю семью, а потом и себя
Куда чиновники потратят триллионы из Фонда национального благосостояния?