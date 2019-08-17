Семак: судейство в матче с «Ахматом» не понравилось абсолютно

У главного тренера «Зенита» возникли вопросы к судьям.

В завершившемся «вничью» матче Зенит — Ахмат петербуржцы брали ворота противника дважды. Однако засчитаны они не были. По словам Сергея Семака, ни ему, ни болельщикам судейские решения не понравились — однако фиксироваться на них ни он, ни команда не собирается.

«Мы думаем о своей игре. <С тем, как судили матч> будут разбираться те, кто занимается судейством», — заявил Семак.

Тем не менее, по второму из отменённых голов (на 51-й минуте), он отметил, что «гол Ригони — чистый, не было никакого офсайда». Другой отменённый гол, напомним, произошёл на 7-й минуте — удаление капитана «Ахмата» за нарушение произошло за несколько секунд до того, как Азмун отправил мяч в ворота.

Также Семак отметил, что у «Зенита» было ещё как минимум две возможности забить гол, но они не были реализованы.

Напомним, ранее GazetaSPb приводила краткий анализ тренера «Зенита» по поводу прошедшего матча.