Сергей Семак рассказал, почему «Зенит» не одолел «Ахмат»

"Зенит" не проиграл - но приятного всё равно мало. Фото: fc-zenit.ru

"Зенит" не проиграл - но приятного всё равно мало. Фото: fc-zenit.ru

Главный тренер «Зенита» выделил моменты, которые, по его мнению, привели команду к ничьей.

Давая оценку сыгранному матчу, Сергей Семак отметил, что «ничья» на домашнем поле для команды неприемлема и он считает это неудачей.

С одной стороны, Семак отметил профессионализм оппонентов, которые не позволили создать много опасных моментов. Тем не менее, и теми, которые были в наличие, воспользоваться не вышло. Среди тех, кого в играющем составе не хватало, тренер отметил нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, который ранее получил травму и не выйдет на поле ещё около полугода.

«Не было Дриусси, который очень полезен во всех матчах, может отдать обостряющую передачу. Сегодня не хватило тонких передач», — отметил Семак.

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