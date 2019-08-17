Минздрав поборется с курильщиками руками работодателей

Министерство здравоохранения РФ подготовило модельную программу «Укрепление общественного здоровья».

Декларируемая цель программы — добиться улучшений экономических показателей предприятий за счёт сокращение числа курильщиков в коллективе. Далее приводятся более или менее изощрённые способы сделать жизнь любителей подымить немного печальнее — что должно сподвигнуть их на ведение здорового образа жизни. Последнее понятно — по данным, приводимым РБК, курящие обходятся Родине в 0,8-2% ВВП ежегодно.

Авторство идеи, впрочем, отнюдь не российское — ранее на странах запада также проводили исследования, связанные с влиянием курения на производительность труда (так, вполне очевидно, что часть своего мнения работник будет проводить на перекуре — и в это время он вряд ли сделает что-то общественно-полезное). Вывод из исследования был сугубо практичным. В нескольких случаях после него, заработная плата курящих членов коллектива стала на 2%-23% меньше, чем у остальных.

Также чиновники Минздрава дали руководителям предприятий советы по борьбе с пагубной привычкой. Помимо штрафов для курящих, и поощрений для тех, кто этого не делает, организациям рекомендуют внести в полисы ДМС предоставление помощи по отказу от зависимостей.

Кроме того, особое внимание нужно обратить на точку курения, которая должна находиться на улице. В ней недопустимо соблюдать чистоту и порядок и, кроме того, в ней не должно быть ни кофеен, ни телевизора, ни библиотеки — ничего, что могло бы создать у молодёжи впечатление того, что курение связано с приятными эмоциями.

Впрочем, в Министерстве всё же отметили, что все указанные меры являются лишь предложениями — но не обязательным императивом.

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