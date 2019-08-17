Женщина родила близнецов с разницей в два с половиной месяца

Женщина родила близнецов с разницей в два с половиной месяца
Дети не только родились, но и выжили. Фото: pixabay.com

Редчайший медицинский феномен (и, что ещё реже — не приведший к трагедии) произошёл в Казахстане.

В городе Уральск 20-летняя роженица Лилия Коновалова ожидала двойню близнецов — мальчика и девочку. На сроке в 25 недель девочка успешно родилась — а вот мальчика пришлось ждать ещё два месяца и 16 дней. Первый ребёнок появился на свет слегка недоношенным — 850 граммов веса при росте 42 сантиметра. Парень, в свою очередь, появился на свет в полной боевой готовности: при весе 2,9 килограмма имел рост 50 сантиметров.

О курьёзном случае рассказали в соцсетях представители Министерства здравоохранения Казахстана. Как пояснили специалисты, произойти такое может в случае, когда у женщины имеется уникальная физиологическая особенность — «двойная матка» (uterus duplex). На этом шутки заканчиваются, ведь при такой аномалии шанс для ребёнка родиться живым равняется примерно 0.000002%.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Непал планирует ограничить неопытным альпинистам доступ к Эвересту.

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Женщина родила близнецов с разницей в два с половиной месяца
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