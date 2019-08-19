Путин отреагировал на митинги в России

Президент отметил, что выходить на мирные протесты можно – главное, не доводить ситуацию до абсурда.

Об этом стало известно сегодня, 19 августа. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. Президент Владимир Путин прокомментировал митинги в России в разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном. Глава страны объяснил, что россияне митингуют в связи с приближающимися выборами. Путин добавил, что не имеет ничего против протестов – главное, чтобы они проходили, не нарушая закон. Также президент убежден, что власти не должны препятствовать выходу людей на улицы, но это не значит, что все должно доходить до абсурда и столкновений с правоохранительными органами.

Разговаривая с Макроном, он подчеркнул, что акции в июле и августе были санкционированными и состоялись без инцидентов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что советник Трампа подтвердил планы президента на покупку Гренландии.