Советник Трампа подтвердил планы президента на покупку Гренландии

Американский президент Дональд Трамп проявил интерес к возможности приобретения Гренландии.

Желание Дональда Трампа приобрести Гренландию, которая является территорией в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии, подтвердил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в эфире телеканала Fox News.

«Дания является союзником. Гренландия важна со стратегической точки зрения. Там много ценных минеральных ресурсов», — пояснил Кадлоу.

По словам политика, Дональд Трамп «кое-что понимает в приобретении недвижимости, хоче ознакомиться с возможностью приобретения Гренландии».

В четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в Белом доме, что Трамп спрашивал у своих советников во время деловых встреч, могут ли США приобрести Гренландию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Трамп планирует купить Гренландию, Дания считает его сумасшедшим. Председатель Датской народной партии Серен Есперсен заявил, что если эти планы не шутка, то президент США окончательно сошел с ума, а мысль о том, что Дания продаст штатам 50 тысяч своих граждан просто безумна.