Участнику массового ДТП хотят скинуться на новую машину

Участнику массового ДТП хотят скинуться на новую машину
Водитель "Таврии" сказал, что чувствует себя нормально. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Московском шоссе произошла авария с участием трех автомобилей и двух бензовозов.

Сегодня утром на неподалеку от поворота на Красный бор с Московского шоссе произошло массовое ДТП, в котором участвовали три легковых автомобиля и два бензовоза. Фото и видео информацию о случившемся опубликовали участники сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Легковые машины заметно пострадали в результате столкновения, но особенно не повезло водителю «Таврии». Мужчина буквально спасся чудом, заднюю половину его автомобиля полностью снес другой водитель.

О погибших и пострадавших не сообщается, однако, очевидец уточняет, что водитель «Таврии» сказал, что чувствует себя нормально.

В комментариях к этой записи одна из пользователей предложила скинуться «деду» на автомобиль, многие ее поддержали.

Ранее GazetaSPB сообщила о ДТП с участием машины ГИБДД.

дтп московское шоссе
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