Данил Круговой подписал контракт с «Зенитом»

Защитник «Уфы» 21-летний Данил Круговой подписал контракт с петербургским «Зенитом».

При выполнении определенных условий сумма контракта может достигнуть 2 млн евро, сообщает «Чемпионат». Ранее «Зенит» сделал «Уфе» предложение по Круговому в размере 1 млн евро.

Уточняется, что остаток сезона Круговой проведет в составе»Уфы». Руководство петербургского клуба отдаст молодого защитника в аренду с правом досрочного возвращения.

Данил Круговой — выпускник академии «Зенита». До 2018 года выступал за вторую команду сине-бело-голубых, затем перешел в состав «Уфы». В прошлом сезоне Круговой отличился одним голом в матчах РПЛ, всего на поле он вышел в девяти играх.

Напомним, что «Зенит» 24 августа встретится с «Уфой» в рамках Чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Нефтяник».

Ранее ходили слухи, что в «Уфе» Круговой пробудет до зимы.