Белые акулы терроризируют восточное побережье США

Около 60 пляжей закрыли из-за сотен морских хищников, плавающих поблизости.

Около 60 пляжей закрыли в окрестностях Кейп-Код — полуострова в штате Массачусетс. По меньшей мере 300 белых акул приблизились к восточным берегам США.

Акула убила серфера в Массачусетсе прошлым летом — до этого такое произошло в последний раз в 1936 году, сообщает DailyMail. Сейчас пески пляжей утыканы сигнальными флажками, а для отдыхающих выпустили приложение Sharktivity, которые сообщает об активности акул в регионе. Серферы ищут костюмы, которые уменьшают их сходство с морскими котиками — любимой добычей акул.

Первое нападение акулы на человека у берегов штата зафиксировали в 1916 году — морской хищник откусил ногу у 25-летнего пловца. За лето 1916-го еще как минимум четыре человек пострадали от нападений акул — история об этом вдохновила Стивена Спилберга снять фильм “Челюсти” именно в Кейп-код.

Ранее GazetaSPb сообщила, что гиганты мегалодоны пострадали от мелких белых акул.