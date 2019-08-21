Семак лично обсудит с КДК РФС слова судьям на матче с “Ахматом”

Семак уже извинился перед судьями и главой департамента судейства РФС Александром Егоровым. Фото: "Зенит"

Семак уже извинился перед судьями и главой департамента судейства РФС Александром Егоровым. Фото: "Зенит"

Тренер “Зенита” увел помощника от членов судейской бригады, оскорбительно отозвавшись об их работе.

Сергей Семак лично поучаствует в заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Тренер «Зенита» уже извинился перед судьями, но эпизод на последнем матче в Петербурге рассмотрят отдельно.

КДК планирует обсудить поведение тренера “Зенита” на матче “Ахмата” в среду 21 августа, сообщает “Спорт-экспресс” 21 августа. Напомним, Семак увел своего помощника от сотрудника судейской бригады, оскорбительно выразившись в их отношении.

Матч в Санкт-Петербурга закончился со счетом 0:0. Судья Алексей Матюнин не засчитал два гола “Зенита”, позже признав, что допустил ошибку в эпизоде с мячом Ригони — офсайда в тот момент не было. Сергей Семак позже извинился в Instagram перед судьями, добавив, что в футболе людей часто захлестывают эмоции.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Матюнин признал ошибку на матче в Санкт-Петербурге.