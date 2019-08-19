Матюнин, которого обвинили в плохом судействе, признал ошибку

Арбитр заявил, что зря не засчитал гол Ригони в матче «Зенит» – «Ахмат».

Обо всем стало известно сегодня, 19 августа. Обо всем сообщает NevaSport. Алексей Матюнин, который судил игру петербуржцев с командой из Грозного, прокомментировал некоторые свои решения, вызвавшие недоумение у игроков и болельщиков.

Матюнин отметил, что не назначил пенальти в ворота «Ахмата», так как мяч действительно отскочил от руки Антона Швеца – это, уверяет специалист, хорошо видно при просмотре видеозаписи матча. При этом он признал, что зря не засчитал гол петербургского футболиста Ригони, так как офсайд отсутствовал.

Напоминаем, что Матюнина и его решения осудили игроки обеих команд, а также главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Дзюба назвал происходящее позором.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что стали известны детали контракта Кругового с “Зенитом”.

По данным издания, 21-летний спортсмен все равно отправится играть в Башкортостан на правах аренды до зимы. “Уфе” пообещали процент от продажи Кругового в другую команду и еще полмиллиона, если Круговой задержится в “Зените” на оговоренное число матчей.