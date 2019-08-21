Депутат застрелил жену из ревности в Челябинской области

Депутат застрелил жену из ревности в Челябинской области
Мужчина произвел два выстрела из охотничьего ружья. Фото: pixabay.com

Мужчина пришел домой с рыбалки и нашел любовника в постели молодой супруги.

Следователи выясняют обстоятельства убийства женщины в Челябинской области. Подозреваемым является депутат Локомотивного горокруга.

В ночь на среду мужчина выстрелил в женщину из охотничьего ружья, сообщает СК по Челябинской области 21 августа.

Подозреваемый является главным врачом больницы. Мужчине 50 лет, а супруга была младше на 20 лет, по данным издания Znak. У пары имеются трое детей. Депутат якобы вернулся с рыбалки и нашел в кровати женщины любовника, сообщает «Карталинская новь». Не уточняется, что произошло с любовником.

В правоохранительных органах Челябинской области не подтвердили и не опровергли сведения, которые распространяют СМИ. Следователи называют причиной конфликта бытовую ссору. По факту убийства возбуждено дело.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Ульяновске подросток убил всю свою семью.

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