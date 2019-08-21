Google исправит в электронных письмах грамматические ошибки и опечатки

Система будет работать с помощью искусственного интеллекта. Фото: pixabay.com

Система будет работать с помощью искусственного интеллекта. Фото: pixabay.com

Интернет-пользователям помогут избежать грамматических ошибок и опечаток при написании письма. Нововведение разработали сотрудники корпорации Google.

Теперь при вводе текста пользователям Google сразу укажут на совершенные ошибки правописания.

С помощью искусственного интеллекта будут обнаруживаться грамматические неточности. Как пишет «G Suite», система будет сразу автоматически исправлять опечатки.

Людей, которые пользуются Google Документами, новая функция не удивит, там система правописания начала работать еще в феврале настоящего года.

Ранее в GazetaSPb сообщали о сбое в работе Google. Поисковая система дала сбой в начале августа. Наибольшее число пользователей столкнулись с проблемами при выполнении поискового запроса.