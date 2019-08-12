В работе Google замечен сбой

В работе Google замечен сбой
Наибольшее число пользователей испытали затруднения выполняя поисковые запросы. Фото: pixabay.com

Крупнейшая сеть поисковых систем Google дала сбой в понедельник, 12 августа.

Как сообщает Downdetector, сервис отслеживающий работу популярных интернет-страниц, сбои начались в ночь на 12 августа. Наибольшее число пользователей испытали затруднения выполняя поисковые запросы, их стало 82%.

Другие 17% столкнулись с трудностями при авторизации. В основном жалобы поступали из США, Латинской Америки, Нидерландов и России.

Более недели назад сбой происходил в работе социальной сети Instagram. Они затронули жителей Франции, США, Великобритании, Нидерландов, Сербии и Германии. Ранее в GazetaSpb сообщали, что google просят запретить рекламировать митинги оппозиции. Такое требование выдвинул Роскомнадзор, отправив компании письмо с просьбой принять меры.

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