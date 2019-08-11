Роскомнадзор просит Google запретить рекламировать митинги оппозиции

Письмо с просьбой не допустить рекламу незаконных массовых мероприятий на видеохостинге YouTube Роскомнадзор направил хозяевам сервиса.

Как сообщили в ведомстве, имеющаяся информация позволяет говорить о том, что некоторые структуры злонамеренно закупают у YouTube рекламные инструменты (к примеру, push-уведомления), используя их для распространения

Роскомнадзор направил в адрес компании Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных (незаконных) массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube. При этом уведомления приходят также пользователям, не подписанным на каналы враждебных структур.

В случае, если Google проигнорирует письмо, особо отметили в ведомстве, Россия расценит это как воспрепятствование проведению демократических выборов в стране, и «оставляет за собой право на адекватную реакцию».

Как ранее сообщала GazetaSPb, в случае военного конфликта между НАТО и Россией в Чёрном море, корабли США и их союзников отправятся на дно в течение нескольких часов.