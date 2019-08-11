Эксперт США: Россия в первые часы уничтожит корабли НАТО на Чёрном море

Поводом для военного столкновения между Россией и США американский эксперт видит потопление судна НАТО, наткнувшегося на мину времён Второй Мировой войны.

По мнению профессора-исследователя Института морских исследований Китая в ньюпортском Военно-морском колледже США Лайла Голдстина, в случае начала конфликта Россия за часы потопит все корабли НАТО за исключением турецких судов.

В качестве оружия, которое может угрожать судам НАТО, профессор называет дизельные подлодки, авиацию сухопутного базирования с противокорабельными ракетами и ракетные катера.

Также Голдстин отметил, что в условиях глобальной войны гигантские авианосцы, используемые НАТО, покажут недостаточную эффективность.

В ближайшие дни, впрочем, войны с США не ожидается — зато отличились жители Иерусалима. Ранее GazetaSPb писала, что в ходе столкновений на Храмовой горе пострадало не менее 40 человек.