Эксперт США: Россия в первые часы уничтожит корабли НАТО на Чёрном море

Эксперт США: Россия в первые часы уничтожит корабли НАТО на Чёрном море
Угроза столкновения с США вполне реальна. Фото: pixabay.com

Поводом для военного столкновения между Россией и США американский эксперт видит потопление судна НАТО, наткнувшегося на мину времён Второй Мировой войны.

По мнению профессора-исследователя Института морских исследований Китая в ньюпортском Военно-морском колледже США Лайла Голдстина, в случае начала конфликта Россия за часы потопит все корабли НАТО за исключением турецких судов.

В качестве оружия, которое может угрожать судам НАТО, профессор называет дизельные подлодки, авиацию сухопутного базирования с противокорабельными ракетами и ракетные катера.

Также Голдстин отметил, что в условиях глобальной войны гигантские авианосцы, используемые НАТО, покажут недостаточную эффективность.

В ближайшие дни, впрочем, войны с США не ожидается — зато отличились жители Иерусалима. Ранее GazetaSPb писала, что в ходе столкновений на Храмовой горе пострадало не менее 40 человек.

война НАТО оружие США черное море
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Волгограде из психбольницы сбежали убийца и грабитель
Удар Малкома по судье на матче с “Динамо” попал на видео
Эксперт США: Россия в первые часы уничтожит корабли НАТО на Чёрном море
Минздрав назвал причину 30% случаев ишемии и 25% — рака кишечника
Кофе: полезный напиток или медленный убийца?
Шведы ищут причины заводить кошек вместо партнеров
Автовокзал на Обводном эвакуировали из-за гранаты в урне
40 человек пострадало в результате боёв в Иерусалиме