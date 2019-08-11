40 человек пострадало в результате боёв в Иерусалиме

Столкновения между мусульманами, иудеями и подключившейся полицией привели к многочисленным жертвам.

По сообщению агентства WAFA, жертвами массовых беспорядков в Иерусалиме стало не менее 40 человек. Основное противостояние развернулось в районе Храмовой горы.

По существующей практике, в день празднования Курбан-байрама немусульмане на Храмовую гору не допускаются — однако 11 августа этот праздник совпал с национальным днем еврейского траура — днём памяти о разрушении Первого и Второго Храмов. В результате, некоторые иудеи, несмотря на запрет, попытались прорваться на территорию Храмовой горы (где сейчас на месте разрушенного Храма располагается мечеть) — что и привело к массовым беспорядкам, в ходе которых полиция была вынуждена применить светошумовые гранаты.

Меж тем, в Петербурге один из баранов также попытался противостоять существующим религиозным практикам — GazetaSPb писала о животном, попытавшемся избежать приношения себя в жертву.