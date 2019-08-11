В Петербурге баран не пожелал быть принесённым в жертву

По Софийской площади, в районе улицы Бела Куна бегает одинокий баран.

О животном рассказали пользователи группы «ДТП и ЧП — Санкт-Петербург». Исходя из того, что сегодня мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам, в рамках которого животных приносят в жертву, можно с большой долей вероятности предположить, что животное пытается избежать своей судьбы.

Пользователи активно болеют за барана — так что определённые шансы у него есть.

«Молодец, сбежал! Беги, баран», — подбадривает животное Анна Кондратенко. «Прячься, братан», — вторит ей Антон Фомин.

Напомним, ранее GazetaSPb писала, что празднование Курбан-байрама остановило движение в районе станции метро «Горьковская».