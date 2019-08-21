«Зенит» заплатит 400 тыс. за драку фанатов с ОМОН

Деньги покроют штраф за необеспечение безопасности и за неправомерное поведение зрителей.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем рассказал глава дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, передает «Спорт-Экспресс». Ведомство обязало ФК «Зенит» выплатить 400 тысяч рублей – 300 тысяч за драку фанатов и еще 100 тысяч за отсутствие безопасности во время матча. Петербургскому клубу также предстоит провести матч без присутствия зрителей в качестве наказания.

Напоминаем, что все случилось во время игры четвертого тура РПЛ. На поле встретились «Зенит» и «Краснодар». Это, к слову, не первое столкновение болельщиков с ОМОН.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что футбольного фаната задержали за нападение на ОМОНовца на «Газпром Арене». По версии следствия, подозреваемый умышленно ударил сотрудника батальона ОМОНа кулаком по лицу. Действовал мужчина, предположительно, из хулиганских побуждений.