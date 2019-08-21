Футбольного фаната задержали за нападение на ОМОНовца на «Газпром Арене»

В Петербурге задержали 36-летнего футбольного болельщика. Его подозревают в избиении сотрудника батальона ОМОН.

Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу, мужчине избрана мера пресечения. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Столкновение футбольных фанатов с ОМОНом произошло 3 августа на «Газпром Арене» в перерыве матча между «Зенитом» и «Краснодаром». По версии следствия, подозреваемый умышленно ударил сотрудника батальона ОМОНа кулаком по лицу. Действовал мужчина, предположительно, из хулиганских побуждений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что после стычки с ОМОНом задержали троих футбольных фанатов. Один из задержанных, как полагает следствие, несколько раз пытался ударить бойца Росгвардии ногой. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Двое других были отправлены в СИЗО.