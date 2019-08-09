Третий фанат “Зенита” задержан за драку с ОМОНом

Молодого человека отпустили под подписку о невыезде.

Третий фанат петербургского клуба “Зенит” задержан после драки с бойцами ОМОНа у стадиона “Газпром Арена”. Молодого человека поймали почти через неделю после игры с “Краснодаром”.

Как стало известно Gazeta.SPb, 28-летнего мужчину пока что отпустили под подписку о невыезде. Он несколько раз пытался ударить бойца Росгвардии ногой, но так и не смог этого сделать. Уголовное дело тем не менее возбуждено. Молодой человек живет на ул. Маршала Говорова.

Полиция Петербурга уже задержала двух мужчин, их отправили в СИЗО. Молодые люди вышли на перекур в перерыве между таймами, но наткнулись за заграждения и решили прорваться через них. Матч закончился со счетом 1:1.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что второго болельщика “Зенита” арестовали.