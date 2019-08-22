В Петербурге завершилась парусная неделя

Одна из старейших регат России «Санкт-Петербургская парусная неделя» подошла к концу. Об итогах рассказали в комитете по физической культуре и спорту.

В регате, протяженностью 300 миль, приняли участие 33 экипажа. Парусники за неделю прошли по маршруту: Петербург – Кронштадт – Сосновый Бор – остров Гогланд – Выборг – Приморск – Петербург.

Экипажи соревновались в пяти зачетных группах. Лучшими были признаны яхты «Фрегат», «Фиджи» и «Горн».

Помимо этого, в рамках парусной недели прошел чемпионат России в классе «Крейсерская яхта «Л-6». Золотую медаль соревнования получила яхта «Лена».

Ранее Gazeta.Spb сообщала о том, что в Петербурге 21 августа заметили яхту стоимостью 250 млн евро Black Pearl. По предварительным данным, судно принадлежит бизнесмену Олегу Бурлакову. В списке Forbes он находится на 158 месте.