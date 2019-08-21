В Петербурге заметили суперъяхту Black Pearl за 250 млн евро

По предварительным данным, судно принадлежит бизнесмену Олегу Бурлакову. Есть ли он на борту – непонятно.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Яхтенный туризм: Балтийское море». Люди пишут, что недавно дорогая яхта «Черная жемчужина» проплывала мимо Кронштадта. Она, скорее всего, принадлежит бизнесмену Олегу Бурлакову.

Он считается одним из богатейших людей страны – Бурлаков занимает 158 место в списке, составленном Forbes. На сайте издания бизнесмена называют загадочным, на главной странице даже нет его фотографии. Член совета директоров «Краснодарпромжелдортранса» гордится своей яхтой – она тоже рекордсменка и занимает 34-е место в списке самых больших яхт в мире.

Стоимость судна оценивается в 250 миллионов евро.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками.