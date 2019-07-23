Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками

Пограничники КНДР задержали в Японском море российское судно по причине якобы нарушения зоны «военного охранения».

По словам директора компании ООО «Северо-Востояная рыболовная компания» Виктора Седлера, моряков держат в каютах уже около недели, запрещая им выходить даже на палубу. Именно этой компании принадлежит судно.

Он отмечает, что инцидент случился в ночь с 16 на 17 июля. Сейнер «Сянхайлинь-8» следовал на промысел, когда в 53 милях от берега (около 100 км) его задержали северокорейцы. При этом зоной территориальных вод считается 12 морских миль.

О задержании стало известно только после визита российского посла, так как у экипажа забрали все средства связи. Ранее предполагалось, что судно пребывает в дрейфе.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Средиземном море произошло крушение вертолета с россиянами.