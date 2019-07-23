В Средиземном море произошло крушение вертолета с россиянами

Вертолет летел из небольшого аэропорта в коммуне Монтиньозо в город Ольбия на Сардинии. Фото: Global Look Press/Paul Mayall

Вертолет летел из небольшого аэропорта в коммуне Монтиньозо в город Ольбия на Сардинии. Фото: Global Look Press/Paul Mayall

Вертолет Robinson R66 рухнул в Средиземное море у берегов Италии.

По данным агентства ANSA, обнаружено тело погибшего пилота, его обнаружили в наполовину затонувшем вертолете. Известно, что за штурвалом вертолета была россиянка. La Repubblica пишет, что также на борту вертолета находился 37-летний российский дайвер Максим Сычев — владелец R66.

Инцидент произошел примерно в 10 км от итальянского острова Горгона. К вертолеты прикрепили специальные надувные баллоны, чтобы он не ушел под воду окончательно.

Отметим, что вертолет летел из небольшого аэропорта в коммуне Монтиньозо в город Ольбия на Сардинии. По данным Flightradar, вертолет вылетел 22 июля в 13:33.

На месте крушения работают спасатели, задействованы суда береговой охраны и вертолет. Российское посольство находится в постоянном контакте с местными правоохранительными органами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что инструктор Путина разбился на вертолете.